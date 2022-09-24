Полиция Ставрополья предупреждает о новом мошенническом способе выманивания денег у людей

На Ставрополье вновь активизировались телефонные мошенники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Ставрополья предупреждает о том, что у мошенников появился новый преступный предлог для выманивания денег у людей. Злоумышленники крайне быстро адаптируются к новым условиям.

- В связи с объявлением на территории Российской Федерации частичной мобилизации населения на телефоны людям призывного возраста могут поступать звонки от неизвестных, которые под предлогом исключения из списков призывников выманивают у граждан сбережения, - пояснили в полиции Ставропольского края.

В ведомстве предупредили граждан о том, что надо быть бдительными при общении с незнакомцами. Ни в коем случае нельзя совершать операции по переводу денежных средств на неизвестные счета. Цель звонков мошенников лишь одна – выманить деньги у населения.