Ставрополец украл 75 тысяч рублей товарами из интернет-магазина

В Кочубеевском районе Ставропольского края обвиняется 21-летний житель Невинномысска, который, согласно материалам уголовного дела, в июле нашел а мессенджере логин и пароль от аккаунта в интернет-магазине, где заказал пару смарт-часов и наушники суммой в 75 тысяч рублей.

— Пункт выдачи товаров мужчина выбрал также через приложение

в селе Кочубеевском, предполагая, что там его никто не знает и забрать товар, а после скрыться с ним, будет легко, – пишет пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

После того, как техника приехала, молодой человек приехал на маршрутке из Невинномысска в Кочубеевское, где показал штрих-код и забрал товар, не ожидая списания денег с карты, и быстро покинул пункт выдачи. После вся техника была сдана в ломбард за 57 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в районный суд.