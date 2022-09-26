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Происшествия26 сентября 2022 14:24

На Ставрополье мужчина признан виновным в мошенничестве на 2 млн рублей

Суд назначил наказание в виде 2 лет тюрьмы и штрафа в размере 100 тысяч рублей
Данил Юрков

Следствием установлено, что в Степановском округе Ставропольского края местный житель в 2013 году пришел в министерство сельхоза, изъявив желание участвовать в конкурсном отборе по программе «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы».

Мужчина предоставил ложные данные о своем якобы намерении построить семейную животноводческую ферму. Так злоумышленник получил 2 млн рублей от государства, однако сельскохозяйственное предприятие не построил. Суд признал подсудимого виновном в нанесении ущерба государственному бюджету.

— Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей, – пишет пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.