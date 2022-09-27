На Ставрополье ГАЗель сбила переходящего не по правилам пешехода

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Изобильненском округе Ставропольского края на 11 км автодороги «Ставрополь – Изобильный – Новоалександровск – Красногвардейское» 26 сентября в 17:40 произошла авария грузовой ГАЗели и пешехода, который решил перейти дорогу в неположенном месте.

— С ссадинами конечностей 34-летний пешеход, житель округа, обратился в больницу. При госпитализации у него произведен биозабор крови на установление состояния опьянения, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Пешехода сбил 35-летний житель Ставрополя, который за 2 года 9 раз получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сейчас инспекторы проводят проверку по факту аварии.

Даже переходя дорогу по правилам, надо быть внимательным. Так, на Ставрополье трамвай насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Сейчас проводится проверка.