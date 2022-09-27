В Ставрополе открылся благотворительный фонд оказания помощи мобилизованным. Им и их семьям на собранные деньги будут покупать необходимые вещи. Об этом 27 сентября сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

— Предлагаю всем своим замам, министрам, главам территорий, да и всем желающим присоединиться к нашему общему делу помощи нашим ребятам – участникам специальной военной операции, – предложил глава региона. – Считаю, что для оказания системной помощи фонд должен получать средства постоянно, регулярно

Владимиров подал личный пример: «Принял решение ежемесячно до конца специальной военной операции отчислять свой взнос в размере однодневного заработка». Любой желающий может найти фонд по адресу: город Ставрополь, проспект Октябрьской революции, 49. Или позвонить по телефону: 8 (8652) 75-05-64.

РЕКВИЗИТЫ

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