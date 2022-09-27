На Ставрополье с 27 по 29 сентября ожидается летняя погода

На Ставрополье возвращается теплая погода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Ставропольском крае по сравнению с прошедшими холодными днями становится по-настоящему летней. Так, дневная температура в ближайшие три дня с 27 по 29 сентября не опустится ниже +21 градуса, как сообщают синоптики.

Также по прогнозу Росгидрометцентра Ставропольского края в регионе ожидается:

На 27 сентября погода не обещает быть сильно дождливой, хотя пометка «преимущественно без осадков» как бы намекает, что где-то дождик все же пойдет. Температура воздуха в крае колеблется от +6 ночью до +26 днем.

Уже 28 сентября станет еще теплее, хотя в некоторых местах региона могут пойти дожди. Зато будет тепло: минимальная ночная температура по краю составит +9 градусов, а максимальная – +27 градусов.

В последний на данный момент день прогноза погоды ожидается самая теплая ночь за эти дни: от +12 по краю до +27. Однако небольшие дожди ожидаются по всему краю. Может быть, они будут кратковременные.