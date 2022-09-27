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Общество27 сентября 2022 12:43

Отключение воды в Ставрополе 28 сентября коснется двух поликлиник и десятка улиц на севере города

Ограничение введут из-за починки водопровода
Данил Юрков

В Ставрополе 28 сентября с 8:30 по 17:00 отключат воду в двух поликлиниках – №3 и №9, – а также на нескольких улиц на севере города. Об этом сообщает пресс-служба городского водоканала.

— В связи с проводимыми работами с 8:30 до 17:00 часов будет произведено отключение водопровода, – пишет ведомство.

Воду отключат

- На улице Васильева в домах 8, 10, 12, 12а, 12ак1, 43, 43а, 45, 45а, 47, 49, 49а, 49б, 51;

- На улице Васякина по адресам 125, 127, 190, 192, 192/1, 194, 196а, 200;

- На улице Шеболдаева по адресам 3/5, 3/5а, 7, 9;

- На проспекте Юности по адресам 24/3, 26/2, 30, 32, 36, 36а, 38, 40;

- В домах по улице Васякина от № 123 до улицы Лопырина, по улице Азовской, по проезду Шахтинскому до проезда Карьерного, по проезду Шахтинскому, по проезду Двойному, по переулку Клухорскому, по переулку Карьерному от улицы Васякина до улицы Азовской, по улице Грибоедова от улицы Азовской до улицы Лопырина.

Людям советуют заранее запастись водой. После починки водопровода воду дадут снова.