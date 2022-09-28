В Кисловодске теленка увезли на штрафстоянку после обращения жителей

В городе Кисловодске Ставропольского края местные жители сообщили о спокойно гуляющем теленке, который даже зашел в магазин. Вскоре его забрали на штрафстоянку – организованный в городе-курорте временный пункт размещения бесхозных животных.

— Чтобы решить проблему с лошадьми и коровами, которые наводят беспорядок на улицах курорта, пугают жителей и гостей, мы организовали первый в крае пункт временного пребывания животных, – уточнил мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Такая штрафстоянка открылась еще в августе 2022 года. По правилам, владелец должен заплатить штраф и покрыть расходы на содержание животного, прежде чем забрать его. Однако в случае, когда владелец не объявляется полгода, животное переходит во владение местного муниципалитета.