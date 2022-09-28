На Ставрополье пьяный мотоциклист врезался в припаркованный внедорожник

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, в поселке Иноземцево Ставропольского края 27 сентября около 18:20 на 365 км трассы «Кавказ» водитель мотоцикла «ZUUM» потерял управление и врезался в припаркованный у обочины внедорожник «Мицубиси Паджеро». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— С ушибами и ссадинами 36-летний мотоциклист доставлен в больницу, где от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. В отношении него составлены несколько административных материалов, – пишет ведомство.

Ему грозят штрафы за отказ от прохождения теста на алкоголь, за управление незарегистрированным по закону мотоциклом и за отсутствие страховки. При всем комплекте у мужчины в правах нет категории, при которой он может управлять мотоциклами. В итоге ему грозит административный арест до 15 суток и штраф в размере более 30 тысяч рублей.