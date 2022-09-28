Ставрополье готово к отопительному сезону на 96%

Сегодня на брифинге в правительстве Ставропольского края было озвучено, что край на 96% готов к отопительному сезону, при этом вскоре регион будет подготовлен «на все 100»: котельные и теплосети вот-вот получат паспорта готовности. Об этом рассказал министр ЖКХ Ставропольского края Александр Рябикин.

— На сегодняшний момент у региона готовность к отопительному сезону составляет примерно 96%. У нас порядка 11 тысяч многоквартирных домов, 1,5 тысяч теплосетей и более 900 котельных, – говорит министр.

Также Александр Рябикин сказал, что на Ставрополье нет точной даты, когда дадут отопление. В течение 5 дней после того, как установится температура в +8 градусов, котельные и теплосети должны заработать. Муниципалитет часто включает отопление раньше в такие объекты, как больницы, школы и детские сады.