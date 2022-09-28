В сборную России по гандболу попали 7 ставропольских спортсменов из «Виктора»

На днях был объявлен состав сборной России по гандболу, который пойдет на тренировочные сборы: ставропольцы из «Виктора» отдали половину своих спортсменов, 7 парней. Ни один клуб не отправил на сборы столько спортсменов.

— Сборная России проведёт тренировочную сессию в Новогорске с 8 по 16 октября. В команду вызваны 19 игроков, самое большое представительство в этот раз у «Виктора», командировавшего сразу семерых гандболистов, – пишет Федерация гандбола России.

Из ставропольской команды в состав сборной России попали: Александр Лысенко, Никита Ильтинский, Егор Кочура, Радомир Врачевич, Александр Гребенкин, Иналь Афлитулин и Сергей Болотин.

Напомним, что ранее гандбольный клуб «Виктор» выиграл кубок России, победив в финале московский ЦСКА. Старания спортсменов были оценены, и теперь они попали в сборную России.