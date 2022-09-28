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Общество28 сентября 2022 10:26

Мобилизованные на Ставрополье могут расписаться в день подачи заявления в ЗАГС

После приказа о частичной мобилизации пары в срочном порядке стали расписываться
Данил Юрков

На Ставрополье в ЗАГСы поступало множество запросов об ускоренной регистрации брака после приказа о частичной мобилизации, тогда призывникам рассказали о возможности расписаться в день подачи заявления на брак.

Сама система бракосочетания позволяет обрабатывать заявку в течение месяца, однако беременность, наличие совместного ребенка и угрозы жизни одного из будущих молодоженов дает возможность ускорить процесс обработки. Сложившаяся ситуация подходит по критериям.

Все, что нужно молодоженам, – это паспорта, квитанция об уплате госпошлины в размере 350 рублей и в случае вступления в брак повторно нужен документ, подтверждающий развод.

Так что мобилизованные могут смело идти в ЗАГС и оформлять брак в день подачи заявления. Информацию дало правительство Ставропольского края.