Власти Ставрополья объяснили причину мобилизации сотрудника предприятия с бронью

Жительница Минеральных вод обратилась в соцсетях к губернатору Ставропольского края Владимиру Владимирову, сказав, что ее мужа незаконно мобилизовали. Ее муж, сотрудник предприятия «Аэронавигация Юга», призван в рамках частичной мобилизации и был отправлен на военную подготовку.

— Выяснилось, что предприятие, на котором работает мужчина, вовремя не предоставило списки бронируемых сотрудников в военный комиссариат, поэтому фактически мужчина был призван в рамках частичной мобилизации на законных основаниях, – рассказал глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

У мужчины специальность и профессия нашего земляка подпадают под критерии отбора, так что сейчас военком занимается вопросом замены или возвращения призванного домой и дачи ему брони от предприятия. Губернатор поручил разбираться с каждым случаем призыва отдельно, поэтому данный вопрос решается.