Министерство здравоохранения Ставрополья не обеспечивало 14 детей-инвалидов лекарствами

На Ставрополье 14 детей-инвалидов в течение длительного времени находились без соответствующей помощи от министерства здравоохранения. Делом занялась прокуратура и выясняла, что 12 детей с диабетом на протяжении двух месяцев не получали расходные материалы к инсулиновым помпам. А еще 2 детей-инвалидов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи не получали положенные медицинские изделия долгое время.

— Министерством здравоохранения Ставропольского края не осуществлено надлежащее планирование расходов на приобретение медицинских изделий и не приняты должные и своевременные меры для их закупки, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Прокуратура внесла два представления министру здравоохранения, после которых дети получили все необходимое. Виновные к данному происшествию лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Теперь дети продолжат получать всю обязательную медицинскую помощь.