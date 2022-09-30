Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 сентября 2022 6:44

На Ставрополье водитель-бесправник сбил корову и вылетел в кювет

Пострадали три человека, за жизнь водителя борются врачи
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 29 сентября около 3:15 ночи на 31 километре дороги «Степное – Иргаклы – Ачикулак» водитель ВАЗ-21083 сбил корову, из-за чего потерял управление и вылетел в кювет. Как сообщается, животное осталось без присмотра и вышло на дорогу. В больницу доставили троих людей: водителя и двух пассажиров. Врачи борются за жизнь 25-летнего водителя, получившего самые тяжелые травмы.

— Выяснилось, что водитель не имеет права управления, так как водительских прав не получал, а три года назад был привлечен к ответственности за нетрезвое вождение, не имея права управления и два года назад за отказ от освидетельствования также без права управления, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Анализ крови покажет, был ли водитель трезв на момент аварии. Хозяина коровы ищут, чтобы установить его ответственность в рамках возбужденного уголовного дела по факту ДТП.