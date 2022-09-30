Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 8:35

В Невинномысске 30 сентября перекроют дорогу на четырех улицах

Из-за проведения акции-концерта в честь итогов референдума перекроют дорогу
Данил Юрков

В Невинномысске сегодня, 30 сентября, с 15:00 до 21:00 перекроют дорогу для всех видов транспорта на четырех улицах города. Ограничение вводится из-за проведения акции-концерта в честь итогов референдума о присоединении Л/ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Движение перекроют

- по бульвару Мира в обе стороны от пересечения с улицей Менделеева до улицы Гагарина;

- по улице Менделеева от пересечения с улицей Линейной до пересечения с улицей Павлова;

- по улице Белово на всем ее протяжении;

- на площади 50 лет Октября на всем ее протяжении.

Объехать перекрытые участки дороги можно будет по улицам Линейной, Гагарина, Павлова.

Напомним, что недавно осветили итоги референдума. Как сообщается, явка на пункты голосования превысила ожидания. Об итогах референдума рассказывает «КП».