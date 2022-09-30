В Невинномысске 30 сентября перекроют дорогу на четырех улицах

В Невинномысске сегодня, 30 сентября, с 15:00 до 21:00 перекроют дорогу для всех видов транспорта на четырех улицах города. Ограничение вводится из-за проведения акции-концерта в честь итогов референдума о присоединении Л/ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Движение перекроют

- по бульвару Мира в обе стороны от пересечения с улицей Менделеева до улицы Гагарина;

- по улице Менделеева от пересечения с улицей Линейной до пересечения с улицей Павлова;

- по улице Белово на всем ее протяжении;

- на площади 50 лет Октября на всем ее протяжении.

Объехать перекрытые участки дороги можно будет по улицам Линейной, Гагарина, Павлова.

Напомним, что недавно осветили итоги референдума. Как сообщается, явка на пункты голосования превысила ожидания. Об итогах референдума рассказывает «КП».