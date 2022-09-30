Губернатор Ставрополья рассказал о пяти уровнях работы с призванными в рамках частичной мобилизации

Сегодня, 30 сентября, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал в своих официальных соцсетях о пяти уровнях работы с признанными в рамках частичной мобилизации. Глава региона отметил, что помощь призывникам на этом не закончится, а также о том, что каждый случай разбирается индивидуально.

Первый уровень – это контакт с семьями мобилизованных для оказания им помощи. Второй – информирование о солдатах. Третий – материальная помощь призванным. Четвертый – коммуникация с бойцами. А пятый – это социальная поддержка от правительства.

— Каждый случай, который становится поводом для обращений или жалоб, необходимо разбирать отдельно. Здесь важно участие работников военных комиссариатов, – пишет губернатор.

Глава региона сообщил о готовности оказывать и материальную, и социальную, и информационную поддержку семей мобилизованных граждан. Ответ на интересующие граждан вопросы можно получить по телефону горячей линии 122 и на ресурсе «Объясняем.рф».