В Ставрополе образовался дефицит берц, наколенников и турникетов

В Ставрополе при посещении восьми магазинов, торгующих товарами армейского снаряжения, выявили дефицит самых ходовых размеров берц, наколенников, налокотников и турникетов. Спрос значительно превышает предложение с 21 сентября 2022 года на фоне исполнения в регионе указа о частичной мобилизации. Как рассказал председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, сейчас оперативно прорабатывается вопрос с поставкой.

Плюс к этому, указал Денис Полюбин, с руководителями специализированных торговых точек достигнута договоренность об установлении минимальной наценки и недопущении спекуляции.

- Некоторые магазины при поступлении новых партий товаров при повышенной закупочной цене пересмотрели розничные цены на кариматы, сидушки, аптечки и снизили на них цену, отказавшись от прибыли, чтобы поддержать мобилизованных граждан, - комментирует Полюбин.

Он еще пояснил, что на полках магазинов остались изначально дорогие товары, потому что дешевое раскупают сразу.

- Основные производители экипировки и снаряжения находятся в Дагестане, Кабардино-Баркарии, Удмуртии, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Беларуси. Сейчас они все усилия и производственные мощности направили на то, чтобы обеспечить необходимым своих земляков, - добавил Полюбин.