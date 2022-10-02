В Ставрополе на следующей неделе начнут готовить фонтаны к зиме

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Ставрополе со следующей недели начнут консервировать фонтаны на зиму. Работы будут проходить поэтапно, заявили власти.

На первом этапе из фонтанов демонтируют насадки и форсунки, сольют воду, промоют систему подачи воды специальными составами. Затем пройдет герметизация элементов, чтобы за время холодов они не пришли в негодность. Весь процесс закончится в октябре.

Кроме того, фонтаны украсят световыми инсталляциями, которые будут имитировать воду. Самые масштабные работы будут на Александровской площади, площади Святого князя Владимира и Крепостной горе, в скверах на улице 50 лет ВЛКСМ и проспекте Юности.

За последние шесть число фонтанов в Ставрополе выросло до 25.