На Ставрополье житель Невинномысска планировал продать 360 капсул сильнодействующего вещества

В городе Невинномысске на Ставрополье сотрудники правоохранительных органов нашли и изъяли у 50-летнего местного жителя 360 капсул ограниченного в гражданском обороте сильнодействующих веществ общим весом в 150 граммов. Подтвердить легальность покупки мужчина не смог и был задержан полицией ввиду обоснованных подозрений. Началась проверка причастности подозреваемого в незаконном сбыте веществ.

— По результатам проверки факты причастности мужчины к незаконному обороту сильнодействующих веществ, а также намерения нелегально сбыть бесконтактным способом ограниченные в обороте вещества подтвердились, – пишет пресс-служба Антинаркотической комиссии Ставропольского края.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело – ему грозит до 8 лет лишения свободы. Теперь его делом займутся и будут собирать еще больше доказательств, чтобы суд согласился с причастностью наркодилера в попытки совершить преступление.