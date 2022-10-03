В Кисловодске впервые прошел чемпионат по скейтбордингу

На Ставрополье в городе Кисловодске впервые прошел чемпионат по скейтбордингу, где собрались спортсмены из 15 регионов страны. По итогу соревнования можно попасть в сборную России на сезон 2022-2023 годов. Четыре дня спортсмены показывали свои умения на улицах города и в парке.

— Чемпионат страны по скейтбордингу завершился в воскресенье в Кисловодске, – пишет мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

На улице первое место среди мужчин получил москвич Михаил Степанов, второе место забрал Семен Кутузов из Краснодарского края. А бронзу получил Иван Мартинес из Москвы. В специализированных парках тройку лучших заняли Саша Гусев, Иван Мартинес и Ярослав Ленчевский из Московской области.

Девушки не уступали парням: на улице первое место взяла Мария Ожигова из Москвы, второе – Рада Терещенко из Тюмени, третье — у Алисы Бережанской из Калининграда. В парках москвички показали лучшие результаты, заняв первые три места: первое забрала Лилия Суханьковая, второе – Вера Навалихина, третье – София Тишаева.