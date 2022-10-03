Ставропольские врачи борются за жизнь сбитой 8-летней девочки

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Врачи Новоселицкого округа Ставропольского края борются за жизнь 8-летней девочки, которую сегодня, 3 октября, примерно в 13:00 в селе Чернолесском сбил водитель «Лады Приоры». Сообщается, что девочка внезапно выбежала на дорогу. В больницу малышку в коме с тяжелыми травмами доставил сбивший ее водитель.

— Выяснилось, что школьница возвращалась с занятий, шла по обочине, когда неожиданно решила перебежать дорогу, увидев своих одноклассников на противоположной стороне, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Со слов 38-летнего водителя, аварии избежать он не смог. Мужчина был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. По факту аварии проводится проверка. Жизнь девочки пытаются спасти врачи. Грозит ли что-то водителю – остается неизвестным.