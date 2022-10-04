На подъезде к Ставрополю начинающий водитель спровоцировал аварию

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На подъезде к Ставрополю начинающий водитель за рулем «четырнадцатой» из-за несоблюдения безопасной дистанции выехал на встречку и врезался в иномарку. Медицинская помощь понадобилась водителю отечественного автомобиля и пассажирке «Хэндэ». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— По предварительным данным, 3 октября около 22 часов на 16 км автодороги «Подъезд к городу Ставрополю» (Кочубеевский округ) водитель ВАЗ-211440 проигнорировал предупреждение о крутом спуске, не снизил скорость, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем Хендэ Акцент. От удара иномарки съехала с дороги в дренажную канаву, – пишет ведомство.

За рулем отечественного автомобиля оказался 19-летний житель КЧР, получивший права меньше года назад, но за это время уже дважды получавший штрафы за грубые нарушения правил дорожного движения. На момент аварии парень был трезв. По факту происшествия проводится проверка.