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Общество4 октября 2022 8:07

На улице Ленина в Ставрополе в эксплуатацию введен очередной долгострой

Собственники 82 квартир наконец получили свои помещения
Данил Юрков

В Ставрополе на улице Ленина в эксплуатацию ввели очередной долгострой, застройщик которого дважды пытался ввести объект, однако из-за недочетов и отступлений от проекта дом пришлось продвигать через суд. По решению суда комитет градостроительства администрации Ставрополя все же выдал разрешение на ввод долгостроя в эксплуатацию.

— Несмотря на то, что этот дом официально не числился в списке МКД, признанных проблемными, мы неоднократно продлевали застройщику срок действия разрешений на строительство объекта, – рассказал о ситуации глава города Иван Ульянченко.

В результате собственники наконец смогли получить свои квартиры, которые пришлось ждать долгое время. И самому застройщику пришлось бороться в суде за право закончить проект, чтобы не заставлять дольщиков еще больше ждать.