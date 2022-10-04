На улице Ленина в Ставрополе в эксплуатацию введен очередной долгострой

В Ставрополе на улице Ленина в эксплуатацию ввели очередной долгострой, застройщик которого дважды пытался ввести объект, однако из-за недочетов и отступлений от проекта дом пришлось продвигать через суд. По решению суда комитет градостроительства администрации Ставрополя все же выдал разрешение на ввод долгостроя в эксплуатацию.

— Несмотря на то, что этот дом официально не числился в списке МКД, признанных проблемными, мы неоднократно продлевали застройщику срок действия разрешений на строительство объекта, – рассказал о ситуации глава города Иван Ульянченко.

В результате собственники наконец смогли получить свои квартиры, которые пришлось ждать долгое время. И самому застройщику пришлось бороться в суде за право закончить проект, чтобы не заставлять дольщиков еще больше ждать.