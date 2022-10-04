В Пятигорске поступила информация о минировании школы и торговых центров

Сегодня, 4 октября, появилась информация о том, что в школу №1, торговые центры «Вершина PLAZA», «Галерея», «Университи» в городе Пятигорске на Ставрополье поступили сообщения о минировании зданий. Специализированные службы начали проверку, эвакуация людей проходит.

— Поступило сообщение о минировании школы N1, торговых центров «Вершина PLAZA», «Галерея», «Университи». Службы начали проверку. Проходит эвакуация, – пишет Дмитрий Ворошилов, глава Пятигорска.

Напомним, что сообщения о минировании приходят как в образовательные учреждения, так и в места общественного пользования. В основе информация о взрывчатых веществах не подтверждается, однако эвакуации проходят каждый раз, чтобы обезопасить людей на случай, если информация окажется правдивой. Во время эвакуации следует сохранять спокойствие и не волноваться, по очереди покидая помещения и не создавая помех другим выходящим.