На Ставрополье водитель скрылся с места смертельной аварии

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, в Туркменском районе Ставропольского края 4 октября примерно в 20:40 около поселка Ясный водитель ВАЗ-21144 не выдержал безопасной дистанции и сбил велосипедиста, который ехал впереди по дороге. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края. Водителя ищут правоохранители.

— 47-летний велосипедист получил несовместимые с жизнью травмы, водитель не оказал помощи велосипедисту, не сообщил о происшествии в скорую и полицию и уехал, – пишет ведомство.

Машину нашли, и сейчас правоохранители устанавливают водителя, который находился за рулем во время происшествия. За оставление места ДТП водителю грозит лишение прав либо административный арест. А по факту аварии со смертельным исходом решается вопрос о возбуждении уголовного дела.