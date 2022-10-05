Ставропольский мошенник оставил сироту без дома

В городе Невинномысске Ставропольского края в суд направлено обвинительное заключение по уголовному делу за мошенничество в отношении местного жителя. Сообщается, что еще в мае 2012 года мужчина решил присвоить себе квартиру 18-летнего сироты, получившего в наследство дом. Пользуясь доверием, обвиняемый получил нотариальную доверенность на продажу жилплощади и в 2013 продал ее за 700 тысяч рублей. Деньги он потратил на себя.

— При этом мужчина постоянно убеждал сироту, что в скором времени он приобретет ему новое жилье, в связи с чем потерпевший до августа 2018 г. не обращался в правоохранительные органы, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Теперь обвиняемого будут судить за мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение. Уголовное дело направлено в Невинномысский городской суд для рассмотрения.