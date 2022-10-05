На Ставрополье бывшего военного осудили на 4 года за избиение сослуживца

Мужчины выпивали в квартире осужденного, когда между ними разгорелся конфликт. Осужденный не менее пяти раз ударил по голове и лицу пострадавшего, а когда тот пытался встать с пола, нанес последний удар ногой по голове. В итоге потерпевший потерял сознание.

Жены военнослужащих пытались вытащить потерпевшего, но обвиняемый, будучи сильно оскорбленным, еще несколько раз ударил мужчину. Множественные травмы были нанесены пострадавшему от бытового конфликта мужчине, из-за которых правоохранители начали расследовать дело за нанесение тяжкого вреда здоровью.

После окончания расследования осужденного направили в суд, где ему дали 4 года в исправительной колонии общего режима. Пока что приговор суда не вступил в законную силу, и стороны обжаловать приговор.