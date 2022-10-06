В Пятигорске ищут без вести пропавшего мужчину

Фото: пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю

По данным следствия, в октябре 2021 года Клечкин Валентин Андреевич, 13.05.1932 года рождения, ушел из дома в городе Пятигорске Ставропольского края в неизвестном направлении и в настоящий момент его местонахождения не известно. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

— Приметы: на вид 80-90 лет, рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые. Особые приметы: шрам на подбородке. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего., – пишет ведомство.

На данный момент следователи СКР и сотрудники ОМВД России по городу Пятигорску пытаются найти мужчину. Также ведомство просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по номеру телефона: +7 (8793) 33-21-42, или в полицию на номер 02, (102).