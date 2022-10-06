На Ставрополье 7 октября вода в Кубани поднялась до опасного уровня

В связи с прошедшими и ожидаемыми ливнями 6 октября с 17:30 до 19:00 и далее ночью 7 октября существует вероятность возникновения ЧС природного характера. Источником опасности называют реку Кубань, из которой может выйти вода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Населению рекомендуется составить список необходимых документов и подготовиться к возможной эвакуации; по возможности незамедлительно оставить место рядом с возможным подтоплением; вывести из зоны опасности личный и сельскохозяйственный транспорт; освободить от вещей подвалы; уложить в сумку теплые вещи; не ходить поблизости ЛЭП; подготовиться к сильным дождям и оказать помощь детям, старикам и инвалидам. Также категорически не советуется употреблять попавшую в воду пищу.

Людям советуют быть аккуратными и если дом будет затоплен, после спада воды заходить в него с осторожностью.

— Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ставропольскому краю 8 (800) 707-95-66, – пишет ведомство.