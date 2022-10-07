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Происшествия7 октября 2022 7:44

Пьяный водитель с просроченными правами спровоцировал аварию на Ставрополье

В ДТП пострадали 31-летний водитель и 36-летняя пассажирка
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Кочубеевском округе на Ставрополье, по предварительным данным, 6 октября около 20 вечера на 253 км автодороги «Кавказ» водитель «Лада Приора» не справился с управлением и врезался в ограждение. Автомобиль потерял управление, выехал с дороги и перевернулся на крышу. С рваными ранами конечностей в больницу Невинномысска доставили 31-летнего водителя и 36-летнюю пассажирку.

— Установлено, что водитель автомобиля уже три года как просрочил права, за последние 2 года дважды привлекался к ответственности, в том числе уголовной за нетрезвое вождение, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель отказался от прохождения теста на алкоголь. В отношении него возбуждено уголовное дело за повторное управление автомобилем с признаками опьянения. Теперь мужчину будут судить за нарушение правил дорожного движения. О состоянии водителя и пассажирки не сообщается