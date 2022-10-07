На Ставрополье убившего двух человек мужчину посадят на 18 лет и 3 месяца

Следствием и судом установлено, что в мае 2021 года мужчина находился в доме своего знакомого в поселке Железноводском Ставропольского края и распивал алкоголь вместе с двумя мужчинами. Возник бытовой конфликт, который быстро перерос в драку. Осужденный ударил мужчин по голове так, что они потеряли сознание. После этого он вынес тела во двор, накрыл диваном и ушел с места преступления.

— Сгоревшие трупы погибших обнаружены в тот же день жителями поселка. Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Судом были приняты все представленные обвинением доказательства виновности мужчины. Суд вынес подсудимому приговор в виде 18 лет и 3 месяцев отбывания наказания в колонии строгого режима, а также лишением свободы на срок в 2 года, передает СУ СКР по Ставрополью. Приговор суда в законную силу пока не вступил.