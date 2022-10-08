После утреннего ЧП на Крымском мосту возникли затронувшие, в том числе, ставропольских пассажиров проблемы с автомобильным и железнодорожным сообщением. Там, напомним, около 6 утра подорвался грузовик, из-за чего загорелись семи цистерн с топливом у проезжавшего рядом поезда, обрушились два пролета автомобильной части моста.

Движение легковых машин и автобусов возобновилось после 16 часов, грузовые фуры отправляют на Керченскую паромную переправу.

Что касается железнодорожного сообщения, то, по оценкам специалистов Минтранса, организация движения первых поездов будет обеспечена к 20 часам. Продажи билетов на идущие в Крым поезда пока приостановлены.

Согласно информации на сайте перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», несмотря на ЧП, поезд №426 Симферополь - Кисловодск отправится по графику - в 20:30 по московскому времени. Продажи билетов на этот поезд на сегодня и завтра, 8 и 9 октября, возобновлена. Это значит, что возврат билетов будет осуществляться согласно стандартным правилам возврата.

ВАЖНО!

Пассажиров поездов, которые должны отправляться в ближайшее время из Крыма и в Крым, просят следить за информацией о движении поездов на официальном сайте компании-перевозчика и в Телеграм-канале.