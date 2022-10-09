На Ставрополье рабочая неделя начнется с порывистого ветра и сильных дождей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На Ставрополье бушует порывистый ветер и сильные дожди. После относительно теплых выходных, новая рабочая неделя не порадует местных жителей солнцем и теплом. Синоптики предупреждают ставропольцев о понижении температуры и обильных осадках.

В понедельник, 10 октября 2022 года, в регионе местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Ночная температура воздуха составит +10...+15 градусов, днем воздух прогреется до +22. Ожидается западный ветер с порывами до 11-14 м/c. В краевой столице пройдет кратковременный дождь, ветер западный - 12-14 м/с.

Во вторник, 11 октября 2022 года, ветер в регионе лишь усилится. Синоптики прогнозируют порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Ночная температура составит +7...+12 градусов, днем - от +14 до +19 градусов тепла. Местами пройдет кратковременный дождь. В Ставрополе днем температура воздуха составит +14...+16 градусов, существенных осадков не ожидается, но ветер также будет сильным, его порывы будут достигать 17-19 метров в секунду.