На Ставрополье при столкновении легковушки с деревом погиб младенец

Младенец скончался по дороге в больницу. Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В Госавтоинспекции Ставропольского края сообщили, что легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. При столкновении погиб 7-месячный ребенок. Трагический инцидент произошел в Левокумском округе. Сейчас автоинспекторы выясняют все причины автоаварии.

По данным ведомства, автоаварии произошла 9 октября около 17:40 на 182 км автодороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды». Женщина, которая находилас за рулем автомобиля Датсун, двигалась с небезопасной скоростью. В какой-то момент она не смогла справиться с управление, выехала на встречную полосу и съехала в кювет. Затем машина влетела в дерево.

В аварии погиб 7-месячный младенец. Ребенок в момент ДТП не был зафиксирован ремнями, которые обычно крепятся к автолюльке, а находился в переноске из коляски. В больницу были доставлена 20-летняя пассажирка легкового автомобиля, жительница Нефтекумска, а также 20-летняя мать ребенка.

В данный момент на месте ДТП находятся следователи, сотрудники прокуратуры, работают наряды ДПС. По факту автоаварии проводится проверка.