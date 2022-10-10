Ставропольские юмористы пошутили про мэра Михайловска на федеральном канале

В третьей игре 1/8 финала Высшей лиги КВН ставропольская команда «Колосок»

решила рассказать шутку про мэра Михайловска еще в начале своего выступления. При этом такая шутка не стала самой острой.

— В отличие от других, у нас мэр бедный, но добрый. Поэтому на эту игру он дал нам добро, – сказали юмористы н федеральном канале.

Также юмористы шутили про отношения Константина Эрнста и Крыма. Команда даже показала миниатюру про ЛГБТ. Команда показывала острый и смелый юмор на федеральном канале, однако в четвертьфинал они не прошли, уступив место ростовской команде «Флэш-рояль».

Возможно, шутки на грани допустимого понравились не всем судьям, из-за чего «Колосок» не смог пройти дальше. Хотя другая ставропольская команда «Те самые» все же прошли дальше.