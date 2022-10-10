Клиника «Феникс Медика» в Ставрополе - забота о пациенте превыше всего

Медицинский центр «Феникс Медика» в Ставрополе участвует в масштабном конкурсе среди медицинских центров «Клиника года - 2022» от «Комсомольской правды». Проголосовать за любимое учреждение можно по ссылке. Голосование продлится до 14 ноября 2022 года.

Медицинский центр «Феникс Медика» в Ставрополе работает по нескольким направлениям - как центр проктологии, женская консультация, диагностический центр, где ведут прием врачи различных специальностей, в том числе дерматологи, гинекологи, урологи, проктологи, педиатры, гастроэнтерологи, врачи УЗИ, эндоскописты.

Врачи-проктологи помогут безболезненно провести лечение геморроя, трещин прямой кишки, удалить анальные бахромки (в стационаре).

Доступны услуги врача-трихолога, процедурного кабинета, дневного стационара, гинеколога, специалиста по планированию и ведению беременности, удаление бородавок, новообразований и вросшего ногтя, а также лечение эрозии шейки матки и ИППП, гименопластика, гистероскопии.

Из диагностических процедур центр предлагает УЗИ, ФГДС, видеоколоноскопию, медицинские анализы, суточное мониторирование.

КОНТАКТЫ

Медицинский центр «Феникс Медика»

Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 91

Телефон: (8652) 99-11-99

Сайт: www.fenixmedica.ru

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