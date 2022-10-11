В Солнечнодольске на Ставрополье испортили десять муралов

Фото: читатели «КП»

На Ставрополье в Солнечнодольске капитальный ремонт зданий испортил десять муралов, который считались местной достопримечательностью. Читатели «КП» из Солнечнодольска рассказали об этом и отправили пример порчи с улицы Молодежная, 21. Рисунками на многоэтажках гордятся и любуются не только жители и гости, но и местные чиновники.

— Музей под открытым небом, – писал «Фонд капремонта», учрежденный краевым МинЖКХ. Хотя люди называют именно их причастными к порче местной достопримечательности.

На фото четко видно, что рисунок мексиканского художника перекрывается линиями серых красок. Читатели пишут, что именно в ходе ремонта некогда красивые и любимые рисунки были повреждены.

Что будет дальше с живописными рисунками на стенах многоэтажек, неизвестно. Может, муралы отреставрируют, чтобы они вновь радовали жителей и гостей.