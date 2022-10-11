Житель Ессентуков обвиняется в убийстве катаной

Вечером 30 июля 2022 года возле реки Подкумок Предгорного Ставропольского края между двумя мужчина возникла ссора: 47-летний мужчина оскорбил жену 36-летнего жителя Ессентуков. Обвиняемый не смог смириться с оскорблением и достал имеющуюся у него катану, начав наносить ей удары по разным частям тела мужчины.

— От полученных повреждений потерпевший скончался при доставлении в медицинское учреждение. В ходе следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, мужчина свою вину признал в полном объеме., – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Следователь собрал достаточно доказательств виновности мужчины в совершении преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит длительный срок в тюрьме.