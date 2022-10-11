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Здоровье11 октября 2022 13:22

Голосование за лучшую клинику года продлено до 14 ноября

Самый масштабный проект «Комсомольской правды» с участием медицинских учреждений региона продолжается
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО

В сентябре «Комсомольская правда» запустила свой самый масштабный проект - «Клиника года 2022»! Мы рассказываем о медицинских учреждениях, а вам предлагаем выбрать лучшее из них, приняв участие в голосовании.

Изначально планировалось, что оно завершится в конце октября. Но учитывая, какой интерес к проекту проявили как сами клиники, так и их благодарные пациенты, в соответствии с Положением о конкурсе мы приняли решение продлить голосование до 14 ноября.

Голосовать можно за одну или несколько клиник одновременно хоть каждый день! Лучшие клиники будут определены в конце месяца по трем номинациям:

- многопрофильные клиники,

- узкопрофильные клиники,

- диагностические и лабораторные исследования.

Если вы не нашли в нашем конкурсе свои любимые медицинские центры, напишите нам о них на электронную почту: advert.stav@phkp.ru.

Пусть победят лучшие!