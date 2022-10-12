42% опрошенных работников Ставрополья замечают у себя профдеформацию

Согласно проведенному опросу, на Ставрополье признаки профдеформации замечают у себя 42% сотрудников, при этом женщины видят изменение характера и привычек из-за работы в большем количестве случаев, чем мужчины . Чаще других это когнитивное искажение замечают HR-менеджеры (61%), топ-менеджеры (60%), медики и фармацевты (57%), маркетологи и пиарщики (57%), ИТ-специалисты (55%) и сотрудники сферы продаж (51%).

— Справиться с профессиональной деформацией, по мнению сотрудников, помогает смена сферы деятельности, не связанное с работой хобби, регулярный отдых, занятия спортом, чтение книг и развитие осознанности, – пишет пресс-служба hh.ru.

Отмечается, что 34% опрошенных замечают за собой более циничное поведение, еще треть опрошенных «ловят» себя на гиперопеке при постоянном нахождении на связи с коллегами. Также 29% используют рабочие термины даже в нерабочее время, так как не могут от них отказаться. Из опрошенных, которые нашли у себя профдеформацию, 41% считает, что она плохо влияет на выполнение работы.