В Ставрополе водитель троллейбуса сбил переходившего на красный пешехода

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Водитель ставропольского троллейбуса пытался резко остановиться, когда увидел, как 42-летняя женщина пыталась перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. Избежать столкновения не удалось, однако пешеход отдалась ссадиной головы, ей назначили амбулаторное лечение. Движение транспорта на месте происшествия продолжается, вскоре закрытая транспортом полоса освободится.

— Троллейбусом управлял 38-летний местный житель, который за последние 2 года к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

В салоне на момент аварии находились 20 пассажиров. Никто из людей не пострадал от экстренного торможения транспорта. По факту происшествия правоохранители проводят проверку с целью выяснить все обстоятельства случившегося. Жизни ни одного участника ДТП ничего не угрожает.