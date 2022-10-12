Росгвардейцу из Железноводска посмертно вручили орден Мужества

Фото: соцсети главы Железноводска Евгения Бакулина

В городском дворце культуры имени Сергея Пускепалиса в городе Железноводске Ставропольского края провели церемонию вручения ордена Мужества, который передали родственникам погибшего при исполнении воинского долга Дмитрия Черкасова. Об этом в своих официальных соцсетях написал глава города Евгений Бакулин.

— Нет храбрее героя, чем тот, кто жертвует жизнью за свою страну, именно таким был Дмитрий. Он рисковал без страха и сомнений во имя нашей жизни. Вечная память герою, – пишет глава города.

Награду семье погибшего передал командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаров. Церемония завершилась минутой молчания.