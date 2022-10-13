Давление подачи воды в реку Большой Зеленчук в Невинномысске понизили

В городе Невинномысске Ставропольского края изменение русла реки Большой Зеленчук привело к повышению уровня воды на водозаборных сооружениях до критической отметки. Из-за этого вода из-под крана в городе подается с пониженным напором. Об этом в своих официальных соцсетях сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков.

— В настоящее время АО «Водоканал» города Невинномысска ведет восстановительные работы, задействованы все силы и ресурсы АО «Водоканал». Снижено давление подачи воды в район Фабрика и район Рождественский, – пишет глава города.

Специальные машины будут привозить питьевую воду, однако жителей просят запастись и своей. Подать заявку на доставку воды можно по номерам: 3-99-03, 7-60-20. Ограничение снимут после окончания ремонта водоснабжения.