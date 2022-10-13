По просьбе главы Херсона Владимира Сальдо на Ставрополье могут перевезти жителей области

Глава Херсонской области Владимир Сальдо обратился к правительству РФ с просьбой перевезти жителей в другие регионы страны – в том числе и на Ставрополье, – чтобы избежать жертв ежедневных обстрелов украинской стороны. Владимир Сальдо записал официальное видеообращение, в котором рассказал, что во время голосования на референдуме все знали, что другая сторона не примет такое решение и начнет мстить.

— Так и получается. Ежедневно ракетным ударам подвергаются города Херсонской области. И эти ракетные удары приносят ущерб, в первую очередь, жителям. Потому что цели, по которым бьют ракеты, – это гостиницы, жилые дома, рынки, там, где много мирного населения, – сказал глава области.

Переехать и обезопасить себя предложили всем жителям Херсона, которым угрожают ракетные удары. Владимир Сальдо назвал Крым, Краснодарский край, Ростовскую область, Ставропольский край соседями, в которые можно привезти людей и Херсонской области в первую очередь.