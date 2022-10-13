Экс-зампред Ставрополья Ситников назначен врио ректора СтГАУ

Владимир Николаевич Ситников. Фото: stgau.ru

Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края Владимир Ситников стал временно исполняющим обязанности Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ). Нового руководителя в четверг, 13 октября, представила замдиректора департамента научно-технологической политики и образования Министерства сельского хозяйства России Елена Белкина.

- Университет в лице Владимира Николаевича приобретает профессионала, прошедшего серьезную управленческую школу и знающего отрасль во всех ее аспектах, - отметил присутствовавший на встрече первый зампред правительства СК Андрей Хлопянов.

Владимир Ситников пообещал сохранить динамику развития вуза. Фото: stgau.ru

Владимир Ситников поблагодарил министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева и губернатора Ставрополья Владимира Владимирова за решение доверить ему вуз и пообещал сохранить динамику его развития.

- Коллектив СтГАУ всегда был заточен на результат. Благодаря уникальному профессорско-преподавательскому составу университет всегда занимал лидирующие позиции на карте аграрного образования страны. Такое богатое наследство создано руками Владимира Трухачева (он занимал пост ректора с 1999 по 2019 год после чего возглавил Российский государственный аграрный университет - МСХА им. Тимирязева - Прим.) и каждым из вас, - подчеркнул Владимир Ситников и заверил, что все поставленные руководством задачами он выполнит.

Нового руководителя представили на расширенном собрании трудового коллектива Ставропольского ГАУ. Фото: stgau.ru

СПРАВКА «КП»

Владимир Николаевич Ситников родился в 1974 году в селе Калиновское Александровского района Ставропольского края. В 1995 году закончил Ставропольскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «агроном». Кандидат сельскохозяйственных наук.

С 1995 по 2011 год работал в АОЗТ «Колос» Александровского района. Прошел путь с должности агронома и бригадира до генерального директора.

В январе-феврале 2011 года работал заместителем главы администрации Александровского муниципального района Ставрополья.

Владимир Ситников - выпускник Ставропольской государственной сельскохозяйственной академии. Фото: stgau.ru

С февраля 2011 года - главой администрации Александровского муниципального района Ставропольского края.

В сентябре 2015 года был назначен министром сельского хозяйства Ставропольского края.

В 2021 году был назначен на должность первого заместителя председателя правительства Ставропольского края.