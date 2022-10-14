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Происшествия14 октября 2022 6:36

Вблизи Железноводска водитель спровоцировал аварию с двумя пострадавшими

Травмы пострадавшие получили из-за непристегнутых ремней безопасности
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 13 октября примерно в 15:00 на 6 километре дороги «Обход поселка Иноземцево» автомобиль «Тойота Камри», который двигался по крайней правой полосе, нарушил правила перестроения и допустил аварию с двигающимся в том же направлении отечественной машиной «Лада Гранта».

— Тяжелые травмы получили два пассажира отечественного автомобиля, жители Минеральных Вод. Характер и тяжесть травм обусловлена не пристегнутыми ремнями безопасности в момент ДТП, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края. Водители в аварии не пострадали.

За рулем иномарки сидел трезвый 62-летний житель Дагестана, который за последние два года к ответственности за нарушение правил дорожного движения не привлекался. По факту аварии проводится проверка с целью выяснить причину происшествия. О том, что случилось с пострадавшими, не сообщается.