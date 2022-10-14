Школьникам Грозного рассказали, как делать крутые фото обычным смартфоном

Как построить кадр? Как работать со светом и цветом? Как обрабатывать снимки, поймать красивый момент? Можно ли обычным смартфоном сделать снимок, достойный обложки популярного журнала? Ответы на эти и другие вопросы ребята из гимназии № 3, лицея № 1 и школы № 18 столицы Чечни получили на мастер-классе по мобильной фотографии, который прошел при поддержке Министерства культуры России в рамках творческого благотворительного проекта «Поколение М», инициированного и реализуемого компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями.

Известный грозненский фотограф Валид Саракаев поделился своим опытом и секретами и дал школьникам полезные советы. Например, такой: чтобы композиция фото удалась, надо двигать предметы в кадре и самому перемещаться в поисках удачного ракурса.

- Главное - все время практиковаться, вырабатывать чувство кадра, - подчеркнул мастер. Вооружившись новыми знаниями и смартфонами, школьники под руководством Саракаева отправились попрактиковаться на улицы Грозного и в Цветочный парк. Получившиеся кадры дети загрузили на сайт проекта «Поколение М» для участия в федеральном конкурсе «Life-фото», участвовать в котором могут и другие школьники Чеченской Республики в возрасте 11 - 18 лет.

Итоги конкурса подведут в мае 2023 года, победитель поедет в Москву на стажировку в «РУСС ПРЕСС ФОТО».

Кроме этого, среди тех, кто загрузит свои работы на сайт «Поколения М», будет выбран лучший юный фотограф Чечни.