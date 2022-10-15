В ДТП с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии погибли три человека

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по КБР

В Зольском районе Кабардино-Балкарии накануне около 21:40 произошла смертельная авария на 408 километре ФАД Р-217, где микроавтобус «Hyundai» столкнулся с легковым автомобилем «Hyundai Solaris».

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС республики, три человека получили травмы несовместимые с жизнью, еще двое пострадали. Детей среди пострадавших нет.

- На месте происшествия работали ПСЧ №9 Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы в количестве 3 человек и 1 единица техники, - комментируют в чрезвычайном ведомстве. - Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Кроме того, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Зольскому району. Госавтоинспекция МВД по КБР рекомендует быть предельно внимательными на дорогах.