В Нальчике сиделка украла у пожилой пары 2,5 млн рублей

В республиканском центре Кабардино-Балкарии раскрыта кража 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по КБР. Как следует из сообщения, 12 октября в УМВД России по Нальчику обратилась с заявлением 49-летняя женщина, рассказавшая, что из дома ее пожилых родителей пропала крупная сумма денег.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОП № 2 Управления установили причастность к краже 51-летней нальчанки. Женщина в течение года работала сиделкой в этой семье, догадалась, где могут храниться деньги и, воспользовавшись случаем, забрала их. Подозреваемая призналась в совершенном, - рассказали в ведомстве.

На жительницу Нальчика завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).